Parisi: “Infortunio? Il recupero procede bene. Mi sto allenando 4-5 ore al giorno. Credo di rientrare a novembre”

“I tempi? Dipende sempre dal ginocchio, come reagisce ai carichi di lavoro”

Fabiano Parisi ha parlato a SportChannel214: “Lasciamo stare le domande di mercato, sono passati un mese e 20 giorni dall'operazione. Sto bene, il recupero procede bene. Mi sto allenando tutti i giorni, 4-5 ore al giorno per rientrare prima. Ma il percorso è ancora lungo. Cerco di dare il massimo tutti i giorni, come sono abituato a fare.

Poi ci vuole tempo per guarire. I tempi? Non so dire esattamente quando, credo novembre, inizio dicembre. Ma dipende sempre dal ginocchio, come reagisce ai carichi di lavoro.

Kouadio e Martinelli ad Avellino? Gli ho già scritto due giorni fa, vengono nella mia città, con i tifosi che sono stupendi. Sono bravissimi ragazzi, in gamba, forti e persone umili. Possono fare bene ad Avellino. Mi hanno detto che c'è ancora un po' di distanza tra le parti, ma gli ho scritto per parlare loro della città”.