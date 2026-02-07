Parisi gioca. Corriere Fiorentino: “Vanoli non sa se metterlo ala destra o terzino sinistro”

Stesso modulo, e la sensazione che ormai a meno di casi molto particolari si andrà avanti con questo abito fino al termine della stagione. Gli interpreti però cambieranno a seconda delle esigenze e la cosa varrà anche per stasera. Del resto a Napoli, soprattutto nel primo tempo, si era vista una Fiorentina spesso sbilanciata e parecchio in difficoltà sul piano dell’equilibrio. Mettiamoci poi qualche singolo non al meglio o al contrario qualcun altro sulla via del pieno, ed ecco spiegato come mai Vanoli potrebbe appunto presentare una formazione con qualche cambiamento. Prima di tutto, il centravanti. Dopo lo spezzone del Maradona infatti, e quasi un mese dopo l’ultima volta (Fiorentina-Milan dell’11 gennaio) Moise Kean sembra finalmente pronto per tornare tra i titolari. Non avrà magari i 90’, e di certo non è ancora al 100%, ma la caviglia sta meglio e per salvarsi c’è un disperato bisogno di lui e dei suoi gol.

Per questo insomma, dopo tanta cautela, è venuto il momento di ributtarlo dentro. Con lui spazio a Gudmundsson, confermatissimo a sinistra, e ad uno tra Parisi e Solomon. È questo il grande dubbio, e coinvolge anche Gosens. La sensazione infatti è che Parisi sia destinato a giocare, ma resta da capire se lo farà nel non più inedito ruolo di ala destra o se, invece, da terzino sinistro per concedere un turno di riposo al tedesco. Per il resto tacile immaginare che Mandragora possa tornare titolare al posto di Fabbian, con Fagioli in regia (occhio al giallo, è in diffida) e Brescianini. Nel frattempo, dopo aver visto sfumare all’ultimo il passaggio al Verona, Kouame ha salutato la compagnia per trasferirsi a titolo definitivo all’Aris Salonicco. Una soluzione last minute, per agevolare la quale l’ivoriano ha accettato di ridursi lo stipendio. Una buona notizia per i viola che risparmieranno (al lordo) circa 3,6 milioni. Sul fronte rinnovi invece, in attesa di novità per Dodò e Fortini, è arrivata la firma di Kouadio. Per lui nuovo accordo fino al 2030, con opzione per il 2031. Lo riporta il Corriere Fiorentino.