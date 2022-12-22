Parisi-Fiorentina? Il giocatore: “Ora concentrato sull’Empoli. Voglio una squadra che creda in me”

Ogni giorno lavoro duro e cerco di diventare più bravo. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l’Empoli, a cui sono molto riconoscente

Fabiano Parisi, desiderio di mercato di diverse big ma anche della Fiorentina ha così parlato a La Gazzetta dello Sport:

Adesso lei, classe 2000, fa gola alle big. Altro salto?

«Ora no. Mi fa piacere l’interessamento di tante squadre, ovvio, ma sono concentrato sull’Empoli e la salvezza. Ogni giorno lavoro duro e cerco di diventare più bravo. Riparliamone a giugno, dopo aver salvato l’Empoli, a cui sono molto riconoscente».

Ok, ma in futuro dove si vede, in una big qui o in Premier?

«Non fa differenza. L’unica cosa importante sarà che la squadra dove vado creda davvero in me. Perché a me interessa giocare»

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