Parisi: “A me non interessa quello che dice il mio procuratore, io ho deciso di restare alla Fiorentina”

Fabiano Parisi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della sfida contro il Celje, queste le parole del terzino sinistro della Fiorentina

“A Milano ho avuto un bel colpo alla caviglia, l’ho curata bene e sono a disposizione della squadra. Durante la stagione l’opportunità capita a tutti, al di là di chi gioca di più e chi gioca di meno, siamo tutti giocatori forti e dobbiamo farci trovare pronti quando il mister ci chiama, questa è la forza del nostro gruppo, stiamo tutti bene fisicamente e dobbiamo dare il massimo. Sulle parole dette dal mio procuratore contro la Fiorentina parlate con lui, sono sue dichiarazioni. Io da giocatore della Fiorentina darò sempre il massimo, prima viene il gruppo, dobbiamo pensare prima di tutto ai nostri tifosi e ai nostri obiettivi.

Sono contento di essere rimasto, poi ci sono dinamiche di mercato in cui si parla e si dicono tante cose ma io sono sempre stato determinato nel rimanere a Firenze. Domani vogliamo dare il massimo fino alla fine. A San Siro tutta la squadra ha fatto una grandissima partita, la gara di Milano è un punto di partenza per me, sono convinto di poter dare ancora tanto alla Fiorentina, sono giovane ma molto consapevole di quello che faccio. Non sono ancora al massimo e posso migliorare tanto. Non abbiamo pressioni perchè quelle ci tolgono energie, siamo consapevole di essere la Fiorentina, il sogno è quello di vincere e ragioniamo partita dopo partita. Siamo convinti e siamo un grande gruppo.