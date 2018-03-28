Pareggio Inter a 10' dalla fine, brutta disattenzione della difesa. Adesso i supplementari
L'Inter pareggia a 10' minuti dalla fine. Percussione centrale di Brignoli che salta due giocatori e appoggia per il proprio attaccante
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 16:40
L'Inter pareggia a 10' minuti dalla fine. Percussione centrale di Brignoli che salta due giocatori e appoggia per il proprio attaccante. Il numero 8 neroazzurro da due passi non sbaglia e pareggia i conti.
1-1 dunque allo Stadio dei Pini, pareggio, dispiace dirlo, meritato per quello visto in campo.