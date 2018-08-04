Pareggio di Ducksch al 41’ dormita difensiva. Incolpevole Lafont
Pareggio del Fortuna: difesa lenta in uscita di Pezzella sul portatore locale che pesca Ducksch a centro area. Venuti in ritardo non viene graziato dal numero 10 locale che trafigge con freddezza l’in...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 15:00
Pareggio del Fortuna: difesa lenta in uscita di Pezzella sul portatore locale che pesca Ducksch a centro area. Venuti in ritardo non viene graziato dal numero 10 locale che trafigge con freddezza l’incolpevole Lafont da ottima posizione. 1-1 al 41’.