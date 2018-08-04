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Pareggio di Ducksch al 41’ dormita difensiva. Incolpevole Lafont

Pareggio del Fortuna: difesa lenta in uscita di Pezzella sul portatore locale che pesca Ducksch a centro area. Venuti in ritardo non viene graziato dal numero 10 locale che trafigge con freddezza l’in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 15:00
Pareggio di Ducksch al 41’ dormita difensiva. Incolpevole Lafont - MARIA ALM, AUSTRIA - JULY 22: Marvin Ducksch of Fortuna Duesseldorf looks on during the Fortuna Duesseldorf training camp on July 22, 2018 in Maria Alm, Austria. (Photo by TF-Images/Getty Images)
MARIA ALM, AUSTRIA - JULY 22: Marvin Ducksch of Fortuna Duesseldorf looks on during the Fortuna Duesseldorf training camp on July 22, 2018 in Maria Alm, Austria. (Photo by TF-Images/Getty Images)
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Pareggio del Fortuna: difesa lenta in uscita di Pezzella sul portatore locale che pesca Ducksch a centro area. Venuti in ritardo non viene graziato dal numero 10 locale che trafigge con freddezza l’incolpevole Lafont da ottima posizione. 1-1 al 41’.

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