Pareggia il Torino a 4' dalla fine, a segno Belotti
Pareggia il Torino a 4' minuti dalla fine, a segno Andrea Belotti. Punizione dalla trequarti in mezzo, Belotti si smarca da Thereau e di destro calca al volo trafiggendo Sportiello
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 16:38
Pareggia il Torino a 4' minuti dalla fine, a segno Andrea Belotti. Punizione dalla trequarti in mezzo, Belotti si smarca da Thereau e di destro calca al volo trafiggendo Sportiello. 1-1 al Grande Torino a una manciata di minuti dalla fine