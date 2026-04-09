9 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Paratici rivela: “Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere 10 ragazzi cresciuti qui in prima squadra”

Rassegna Stampa

Paratici rivela: “Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere 10 ragazzi cresciuti qui in prima squadra”

Redazione

9 Aprile · 09:12

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 09:12

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Paratici

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"Sì il Viola Park ha avuto una parte nella mia decisione di accettare l'offerta viola"

Fabio Paratici, ds della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: “Se il centro sportivo ha avuto una parte nella mia decisione di accettare l’offerta viola? Sì. Ho firmato un contratto lungo perché voglio vedere dieci ragazzi cresciuti qui dentro arrivare in prima squadra, e altri diventare comunque professionisti. Quando Ferrari e Goretti sono venuti a Londra era metà dicembre e la Fiorentina aveva 6 punti ho subito detto che la classifica non mi preoccupava. Non nel senso che non fosse brutta, ma per la profondità del lavoro di cui parlavamo, e che la famiglia Commisso vuole sostenere con l’amore e la disponibilità che sono l’eredità di Rocco, un anno perso sarebbe stato rimediabile. E comunque non lo perderemo”.

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