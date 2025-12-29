Paratici resterà alla Fiorentina anche in caso di Serie B. Nessuna clausola d'uscita nel suo contratto

C’è attesa a Firenze per l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo Head of Football della Fiorentina. Il dirigente italiano si legherà al club gigliato con un contratto di 4 anni e mezzo e avrà il compito...

C’è attesa a Firenze per l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo Head of Football della Fiorentina. Il dirigente italiano si legherà al club gigliato con un contratto di 4 anni e mezzo e avrà il compito di supervisionare l’area tecnica. Nel contratto di Paratici non ci sarà nessuna clausola d’uscita in caso di retrocessione della Fiorentina in Serie B e di conseguenza Paratici resterà al timone del club anche qualora l’incubo della retrocessione dovesse diventare realtà.

Per l’arrivo di Paratici e l’ufficialità si sta aspettando solamente che l’ex Juventus si liberi dal suo attuale contratto al Tottenham. L’addio alla squadra di Londra dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e poi finalmente Paratici si potrà unire alla causa viola. Ad aspettarlo subito un’impresa, quella di salvare la Fiorentina. Per farlo è pronto a guidare il mercato di gennaio insieme al DS Roberto Goretti che resterà come suo braccio destro