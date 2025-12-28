Paratici oggi era a vedere il Tottenham accanto al CEO del club. In attesa di arrivare alla Fiorentina

La Fiorentina è in attesa dell’arrivo del suo nuovo Head of Football. Ruolo che sarà ricoperto con ogni probabilità da Fabio Paratici che dovrebbe arrivare a Firenze nelle prossime settimane. Prima infatti dovrà liberarsi del suo contratto che lo lega al Tottenham come Direttore Sportivo. In virtù del contratto che lega Paratici al club oggi il dirigente Italiano era Selhurst Park ad assistere alla vittoria dei suoi ai danni del Crystal Palace. Seduto accanto a Vienai Venkatesham CEO del club londinese. Vedremo se arriveranno novità a breve