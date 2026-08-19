Paratici lavora sotto traccia per l’esterno. Repubblica: “La Fiorentina pensa al prestito oneroso con obbligo di riscatto”
Fiorentina non intenzionata a sostenere un investimento particolarmente oneroso
Il futuro di Moise Kean potrebbe indirizzare anche le ultime mosse della Fiorentina sul mercato. In caso di cessione dell’attaccante, il club viola non sarebbe necessariamente chiamato a reinvestire l’intero ricavato per acquistare un altro centravanti. Una parte importante del tesoretto potrebbe essere destinata a un esterno offensivo o a un trequartista di alto livello, andando a colmare quella che resta una delle caselle ancora scoperte nella rosa a disposizione di Grosso.
Il nome per ora potrebbe essere ancora sotto traccia e arrivare anche da un campionato estero. La Fiorentina non sembra intenzionata a sostenere un investimento particolarmente oneroso: la strategia potrebbe essere quella di individuare un’occasione di mercato e ricorrere a una formula che consenta di dilazionare l’investimento. Tra le possibilità c’è quindi un’operazione in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Lo riporta Repubblica.