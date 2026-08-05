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Paratici lavora per un esterno di alto livello. La strategia è aspettare che il prezzo si abbassi

Paratici prepara il grande colpo. Si attende il momento giusto per affondare l'assalto a un esterno sinistro di alto livello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2026 19:01
Paratici lavora per un esterno di alto livello. La strategia è aspettare che il prezzo si abbassi -
Acf Fiorentina
Fabio Paratici
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Il mercato non si ferma, dopo Mastantuono, Fabio Paratici è a lavoro per prendere un esterno sinistro di altissimo livello, un profilo da 40 milioni. La strategia è aspettare, così che il prezzo si abbassi.

La strategia della dirigenza viola è chiara: attendere il momento giusto. Da un lato sarà necessario fare affidamento sugli incassi provenienti dalle cessioni, dall'altro si punta sul naturale calo dei prezzi nella fase finale della sessione di mercato.

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