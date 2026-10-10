"Paratici ha speso 220 milioni per una Fiorentina senza personalità. Che colpe ha Vanoli?"

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana dopo la sconfitta contro il Genoa, mette nel mirino la costruzione della rosa e difende Vanoli

La sconfitta per 2-1 contro il Genoa riaccende le polemiche in casa Fiorentina. Al termine della partita, Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha analizzato il momento della squadra viola, puntando l'attenzione soprattutto sulle responsabilità della dirigenza e sulla costruzione di una rosa che, nonostante gli investimenti, continua a mostrare lacune evidenti.

"La strada non è l'attacco a Vanoli. Sarebbe da esonerare il direttore sportivo. Squadra incompleta: manca un grande difensore, manca un centrocampista di personalità. Due buchi enormi che oggi si sono visti tutti".

"Il Genoa è modestissimo, ci hanno battuto El Shaarawy e Messias, 34 e 35 anni. Tanti giocatori di prospettiva, ma scarso presente. Mastantuono, Valdepeñas, Njie... Manca sostanza, è una squadra che non è pronta"

"In tutto questo Paratici è sempre assolto, santificato, quando Pradè è stato messo in croce per gli stessi errori. Ha fatto una grande squadra? No, ed è giusto dirlo. Tanti, troppi difetti dopo aver speso 220 milioni"

"Progetto di quattro anni? Rischiamo di tornare a lottare per non retrocedere, questa è la realtà. Hai battuto solo il Venezia, che è imbarazzante, destinato alla retrocessione. È una squadra quella viola tutta da costruire"

"La prestazione horror di Ranieri? Ranieri è un buon giocatore, al di là degli errori di oggi, ma certamente bisognava trovare di meglio sul mercato. Gonçalves non lo abbiamo ancora visto: 100 gol in Portogallo, ma a questo punto è giusto domandarsi perché lo Sporting lo abbia ceduto"

"Troppe aspettative nell'immediato, la realtà è ben diversa. La Fiorentina non è squadra e Paratici non è il messia. Alla Juventus ha combinato disastri che i bianconeri ancora pagano. Che colpe ha Vanoli?"