Paratici ed il colpo Atta, il collaboratore: "Scusa, ma come c***o possiamo permettercelo?"

Atta per la Fiorentina ha detto no al Milan

A inizio giugno il profilo di Arthur Atta venne sottoposto per la prima volta all'area tecnica dal ds Paratici e quando uno dei più stretti collaboratori del dirigente udì quel nome durante una riunione la sua reazione fu istintiva: «Fabio, scusa, ma come c***o possiamo permetterci uno come lui?». Una domanda legittima destinata, però, a durare poco.

Da quel momento , infatti, è iniziato un lavoro sotto traccia di quattro settimane fino alla fumata bianca. Atta, sul suo piatto, aveva diverse possibilità (tra cui il Milan che più di altri aveva provato a convincerlo) ma alla fine ha detto no ai rossoneri per abbracciare il progetto viola. Lo scrive La Nazione.