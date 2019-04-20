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Paratici: "Chiesa è oggettivamente bravo, non c'era bisogno di vederlo stasera o in altre gare…"

Paratici, il direttore sportivo della Juventus ha parlato in tv dell'attaccante Federico Chiesa della Fiorentina durante la festa per lo Scudetto vinto dai bianconeri: “Chiesa è oggettivamente bravo,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2019 21:02
Paratici: "Chiesa è oggettivamente bravo, non c'era bisogno di vederlo stasera o in altre gare…" -
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Paratici, il direttore sportivo della Juventus ha parlato in tv dell'attaccante Federico Chiesa della Fiorentina durante la festa per lo Scudetto vinto dai bianconeri: “Chiesa è oggettivamente bravo, non c’era bisogno di vederlo stasera o in altre gare. Ma oggi non è il giorno giusto per parlare di queste cose, dobbiamo goderci i sacrifici fatti per arrivare a vincere”.

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