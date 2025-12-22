Paratici aspetta via libera dal Tottenham, altrimenti sarà della Fiorentina a giugno. L’ha scelto Goretti

La Fiorentina ha scelto Fabio Paratici e non intende tornare indietro. L’unico nodo da sciogliere, al momento, riguarda i tempi. Il club viola è infatti in attesa del via libera definitivo da parte del Tottenham: se l’autorizzazione dovesse arrivare subito, Paratici potrebbe insediarsi già nelle prossime settimane. In caso contrario, il suo approdo a Firenze slitterebbe a giugno, ma senza mettere in discussione l’accordo.

La decisione di puntare su Paratici è una scelta di Daniele Goretti che, dopo aver avuto il via libera dalla famiglia Commisso, circa dieci giorni fa si è mosso in prima persona per incontrare il dirigente e avviare un dialogo concreto, convincendolo del progetto viola e della centralità che avrebbe avuto nel futuro della Fiorentina. Una volta arrivato, Paratici avrà carta bianca sull’area tecnica. Il suo ingresso ridisegnerà gli equilibri dirigenziali: Ferrari vedrà ridimensionato il proprio peso decisionale, mentre l’ex dirigente di Juventus e Tottenham avrà pieni poteri nella costruzione sportiva del club, dalle scelte di mercato alla struttura dello scouting. Il messaggio che filtra dalla Fiorentina è chiaro: che sia ora o a giugno, Paratici vestirà viola.