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Paratici al Tre Fontane per il figlio Lorenzo: ha assistito a Roma-Real Madrid di Youth League

Il direttore sportivo della Fiorentina era sugli spalti insieme alla moglie Pilar Fogliati

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2026 16:38
Paratici al Tre Fontane per il figlio Lorenzo: ha assistito a Roma-Real Madrid di Youth League -
Fabio Paratici
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C'era anche Fabio Paratici, insieme alla moglie Pilar Fogliati, sugli spalti del Tre Fontane per assistere alla sfida di Youth League tra Roma e Real Madrid. Come mostrano le immagini raccolte da Inforoma24, il direttore sportivo viola si trovava nella capitale per seguire il figlio Lorenzo, anche lui nelle fila giallorosse, che tuttavia è rimasto in panchina nella gara terminata con la vittoria per 0-1 della formazione ospite.

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