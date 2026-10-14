Paratici al Tre Fontane per il figlio Lorenzo: ha assistito a Roma-Real Madrid di Youth League
Il direttore sportivo della Fiorentina era sugli spalti insieme alla moglie Pilar Fogliati
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2026 16:38
C'era anche Fabio Paratici, insieme alla moglie Pilar Fogliati, sugli spalti del Tre Fontane per assistere alla sfida di Youth League tra Roma e Real Madrid. Come mostrano le immagini raccolte da Inforoma24, il direttore sportivo viola si trovava nella capitale per seguire il figlio Lorenzo, anche lui nelle fila giallorosse, che tuttavia è rimasto in panchina nella gara terminata con la vittoria per 0-1 della formazione ospite.