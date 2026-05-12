Paratici al centro del mercato. Nazione: “Resterà ma dal club non trapela alcuna posizione”

Sarebbe difficile smentire l’interesse di altre società per il ds viola

Fabio Paratici al centro del mercato. Non quello dei giocatori, ma dei dirigenti. Perché mentre la Fiorentina si prepara a programmare la stagione, il nome del'ex Juve è finito nel valzer dei ds che potrebbe coinvolgere molte big di Serie A. Da Roma a Napoli, passando per Bergamo e Milano: l'ultima voce racconta di contatti indiretti avviati anche dal Milan. Una situazione che sta agitando il mondo viola, ma sulla quale dal club non trapela alcuna posizione.

Del resto sarebbe complicato smentire l'interesse di altre società. Quello che invece filtra è che Paratici sia totalmente immerso nel progetto e stia lavorando per impostare quella che sarà la sua «fase 2». Dopo aver contribuito a rimettere in piedi la squadra, ora arriverà la parte più delicata: costruire il futuro. Un lavoro enorme che partirà dalla scelta del tecnico. Lo riporta La Nazione.