Papa Waigo: "Quel gol a Torino non lo dimenticherò mai, una vittoria domenica darebbe una boccata d'ossigeno"

L'ex giocatore viola ha parlato del gol segnato a Torino e dell'avvicinamento a domenica

Intervistato da Radio Bruno, l'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo – rimasto nel cuore dei tifosi per il suo gol nella storica vittoria contro la Juventus nel 2008 – ha presentato la prossima sfida contro i bianconeri:

Il peso di Fiorentina-Juventus «Ricordo benissimo quel successo a Torino, una partita che è rimasta scolpita nella storia del club. Domenica un risultato utile regalerebbe una boccata d'ossigeno fondamentale dopo una partenza di campionato in salita. Spero davvero che la squadra si scuota, perché la situazione in classifica resta delicata».

Il blasone della piazza e il mercato «I ragazzi devono rendersi conto di indossare la maglia di una grande società, sostenuta da una tifoseria straordinaria. La Fiorentina è una realtà che per tradizione deve stazionare stabilmente nelle prime sei posizioni. Quanto alla campagna acquisti, è stata importante e profonda: è del tutto normale che ora sia necessario un periodo di tempo per trovare i giusti automatismi».