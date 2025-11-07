Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: oggi al Viola Park per il primo allenamento

Il comunicato ufficiale della società viola

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. La società ha ufficializzato il nuovo tecnico con un comunicato ufficiale pubblicato pochi minuti fa.

"ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi".

Poco prima era stata pubblicata anche una nota ufficiale del Torino, che comunicava di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Paolo Vanoli. "La Società augura a Vanoli e al suo staff il meglio nel proseguimento della loro carriera" le parole del club granata per l'ex allenatore.