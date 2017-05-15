Panorama pubblica la classifica senza errori arbitrali: la Fiorentina dovrebbe essere 10 punti avanti al Milan

Semplicemente pazzesco: nessuno ne parla, ma questi dati sono inconfutabili!

L'edizione online del noto periodico Panorama, edito da Mondadori e quindi controllato dal gruppo Fininvest, ha aggiornato anche questa settimana, dopo le moviole del weekend, la sua classifica di Serie A senza errori arbitrali.

Ovvio che sono dati stimati, perchè poi le partite si sarebbero dovute comunque giocare fino alla fine, ma la tendenza che ne viene fuori è molto chiara come potete rendervi conto da soli dalla foto qui sotto:

La Fiorentina invece di esser 1 punto dietro al Milan, oggi sarebbe addirittura di 10 avanti e 5' in classifica (1 punto sopra l'Atalanta), mentre il Milan 8' con appena 51 punti sarebbe insidiato da vicino pure da Bologna e Sassuolo.

E ribadiamo che la classifica viene da un media vicino alla famiglia Berlusconi, non dalla rivista ufficiale della Fiorentina, ed anzi rispetto a quella classifica a noi risultano che i punti della Viola potevano essere qualcun altro in più, senza le tante sviste subite quest'anno (contro il Torino all'andata ed al ritorno, contro il Crotone e l'Empoli in casa, a Milano contro l'Inter, contro il Genoa a Firenze solo per citare le più decisive): quindi forse oggi i rossoneri sarebbero a 15 punti di distanza (ribadiamo che questo dato va considerato a livello di tendenza e non come preciso perchè le gare andavano poi disputate in quelle nuove situazioni venutesi a creare senza errori arbitrali).

Sembra il ripetersi della stagione 2012-2013 (anche se stavolta ci si gioca un obiettivamente sicuramente minore): Milan in Champions ai danni della Fiorentina grazie alle tante sviste dei nostri fischietti. Che altro dire? Semplicemente pazzesco!

Giancarlo Sali