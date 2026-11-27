Panariello: "Maignan è come De Gea, sono riservati e non escono mai a prendere palloni alti"

Il comico e tifoso rossonero ha parlato della situazione portieri

A Radio Bruno è intervenuto il comico Giorgio Panariello per parlare di Fiorentina e del suo Milan: "De Gea mi piace ma come Maignan non esce mai, a volte fanno dei miracoli incredibili mentre altre ci sono delle mancanze inspiegabili e si prendono dei gol improponibili."

Su Masini: "Lui è patologico, parlo solo di calcio anche nel backstage. Abbiamo fatto dei viaggi insieme dove spariva e si sentiva le trasmissioni sportive in solitario."