Palomino: "La Fiorentina sta facendo bene e corre molto, sarà una partita difficile"

Jose Palomino, nel pre partita di Fiorentina-Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al media ufficiale della società bergamasca: "Col Torino abbiamo fatto una buona gara, alzando il livello sia...

Jose Palomino, nel pre partita di Fiorentina-Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al media ufficiale della società bergamasca: "Col Torino abbiamo fatto una buona gara, alzando il livello sia individuale che di squadra. Loro si sono chiusi bene e cercavano di colpire in contropiede".

Prosegue sull'andamento della stagione dei nerazzurri: "Noi in casa dobbiamo essere forti. Dopo le gare perse con Cagliari e Spal, secondo me, ora si sta vedendo una squadra che sta cominciando a migliorare. Ogni partita che passa, sento che stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così, a migliorare partita dopo partita, a fare il meglio che possiamo ogni settimana. Sappiamo che così facendo, saremo sempre più vicini alla vittoria".

E sull'impegno contro la Fiorentina: "Ora pensiamo solo alla prossima partita. A Firenze contro una squadra che ha iniziato bene la stagione".

Spende alcune parole per i viola: "La Fiorentina sta facendo bene, è una squadra che corre molto. E si giocherà in casa loro. Ci ricordiamo le sfide dell’anno scorso contro di loro, partite molto fisiche e difficili. Ma noi abbiamo ritrovato fiducia. L’idea è quella di cercare di migliorare e crescere sempre".