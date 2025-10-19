Palladino torna in pista? Cm.it rivela: “Ieri incontro con il direttore tecnico della Juventus Modesto”

La Juve si sta già muovendo per il post Tudor? Ieri a Milano c’è stato un incontro tra l’attuale Dt bianconero Francois Modesto e Raffaele Palladino.

Tra Palladino e Modesto c’è un eccellente rapporto di amicizia oltre che professionale, nato ovviamente durante l’avventura vissuta insieme al Monza. Il tecnico campano è ancora senza squadra dopo l’addio traumatico alla Fiorentina e, come noto, ha un passato da calciatore della Juventus. L’incontro potrebbe essere stato anche di sola cortesia, ma il difficile momento che sta passando la squadra fa sì che non si possa escludere che Modesto abbia prospettato a Palladino un possibile approdo sulla panchina della Juve qualora la situazione dovesse precipitare.

Oggi al ‘Sinigaglia’, a vedere Como-Juventus, era presente il collaboratore fidato di Palladino, ovvero Federico Peluso. L’ex difensore del Sassuolo è solito girare i campi, però la sua presenza – all’indomani dell’incontro milanese con Modesto – può essere vista con occhi diversi… Lo riporta calciomercato.it