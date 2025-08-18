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Palladino torna a parlare sui social: "Fermarsi non è riposare, è ricaricare per ripartire più forte"

Raffaele Palladino è tornato a postare sui propri profili social dopo le sue dimissioni da allenatore della Fiorentina, tramite un post su Instagram ha scritto: "Fermarsi non è riposare, è ricaricare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2025 19:54
Palladino torna a parlare sui social: "Fermarsi non è riposare, è ricaricare per ripartire più forte" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino è tornato a postare sui propri profili social dopo le sue dimissioni da allenatore della Fiorentina, tramite un post su Instagram ha scritto: "Fermarsi non è riposare, è ricaricare per ripartire più forte." L'allenatore campano infatti è rimasto senza squadra, anche per scelta sua, smentendo chi pensava che si fosse dimesso da allenatore della Fiorentina perché aveva in mano accordi con altre società. Vedremo quale sarà il suo futuro e se potrà subentrare a stagione in corso, quello che è certo è che vista la giovane età Palladino ha ancora tanti anni di carriera davanti a sè

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