Palladino: "Solo Colpani fuori. Gudmundsson fenomenale. Kean e De Gea? Non guardi i soldi ma l'amore"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:"Assente solo Colpani, che sta recuperando, per il rest...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Assente solo Colpani, che sta recuperando, per il resto la rosa è al completo per fortuna. Affrontare l'Atalanta è difficile, sarà una partita intensa, di duelli e di seconde palle, l'abbiamo preparata bene, con grande soddisfazione e grande entusiasmo, ci sono tanti aspetti positivi. Affronto un allenatore che a mio avviso è un grandissimo allenatore, lui è un fenomeno di allenatore.

Credo alla Champions? Io credo nel lavoro, nella crescita, la squadra sta facendo un grande lavoro e questo mi dà grande fiducia, stiamo continuando a crescere. Abbiamo fissato degli obiettivi all'interno dello spogliatoio, lo ha voluto fare la squadra ma rimane dentro lo spogliatoio. Noi vogliamo fare un grandissimo fine di stagione.

I meriti vanno dati a Kean per quello che si è costruito, grandi meriti ai compagni di squadra che lo hanno sostenuto, grandi meriti anche alla società che lo ha preso. Ambizione e maturità, per me è il presente e il futuro della Nazionale, non deve perdere la sua forma fisica perchè ha uno strapotere fisico incredibile.

A Gudmundsson mancava la continuità di partite, gli serviva la forma fisica e poi anche la scintilla che è arrivata con il gol alla Juventus. Lui adesso è dentro al 100%, è un giocatore fenomenale, il feeling con lui è ottimo, siamo felici di averlo con noi. Abbiamo anche Beltran che ha fatto un grande campionato, è dentro gli schemi cosi come Zaniolo. Mi auguro che facciano bene in questo finale di stagione.

Gasperini l'ho avuto nel settore giovanile, mi ha fatto diventare uomo e poi l'ho avuto anche al Genoa, lui ha cambiato il calcio italiano, ha cambiato alcuni concetti come il prendere uomo a uomo gli avversari. Ma non si può fare copia e incolla con lui, è un fenomeno di allenatore, ma devi prendere spunto per il lavoro. All'andata contro l'Atalanta abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi nel secondo ci siamo sfilacciati. Già contro il Napoli avevo visto dei miglioramenti.

Non penso al futuro, non conta cosa fa Palladino ma cosa fa la Fiorentina, il bilancio non personale ma di gruppo, abbiamo vinto tante partite importanti, dobbiamo crescere e fare punti contro le squadre di medio bassa classifica, abbiamo perso tanti punti e mi aspetto un miglioramento. Penso al miglioramento della Fiorentina, possiamo finire alla grande questa stagione.

Ederson è sicuramente importantissimo per loro, non ci sarà ma hanno in rosa giocatori importanti che possono sostituirlo. Noi dobbiamo pensare a noi, abbiamo tanta qualità, abbiamo trovato tanti automatismi giusti per questa squadra, ci è voluto un po ma alla fine l'abbiamo trovata. Per il futuro non abbiamo ancora deciso nulla, credo molto in Zaniolo anche se non sta trovando molto spazio. Champions o Conference? Io sono ambizioso, comunque mi piacerebbe anche andare in fondo alla Conference.

Il futuro di De Gea e di Kean? Un calciatore quando deve decidere se restare o meno in un club non guarda i soldi, o meglio non guarda solo quello. Io nella mia carriera ho messo sempre davanti l'amore e l'affetto di un posto. Per quanto ne so io sia David che Moise si trovano molto bene, venivano da stagioni difficili. Hanno trovato amore, fiducia e ritrovato il gioco, la passione di questa società. Poi le scelte le faranno loro, sono adulti".