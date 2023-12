Palladino si inchina alla Fiorentina: “Sono stati impressionanti, hanno una struttura di gioco incredibile”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, parla così a Sky Sport dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina: “La nostra identità è chiara, siamo costruiti in questa maniera, chiara. Oggi c’è stato un errore in costruzione, può capitare e ci dispiace per Michele (Di Gregorio, ndr) che ci ha salvati comunque in tante altre volte. Oggi ci sono stati più che altro errori tecnici, mi è dispiaciuto solo che c’erano certe linee di passaggio in cui poter fare male, magari andando verticale quando la Fiorentina pressava forte. Abbiamo avuto delle occasioni, poi nel secondo tempo loro sono stati bravci a spezzettare il gioco, a farci sempre fallo. Proveremo dalla prossima a fare punti”.

Perché vi è mancata qualità? Sbagliate le scelte sulla trequarti?

“Ci vorrebbe una risposta lunga, ma dico che doveva giocare Colombo se non che ha avuto un problema alla caviglia. È stata una settimana di difficoltà e assenze, anche Gagliardini non era al top. Per quello ho scelto Akpa Akpro trequartista, secondo me ha attaccato anche bene gli spazi, ma non è per quello che abbiamo tenuto poco il possesso. Sono più degli errori tecnici e il merito della Fiorentina”.

Dovevate aprirvi più spazi in verticale?

“L’abbiamo provato a fare, ma la Fiorentina ha una struttura incredibile, dietro vincevano ogni duello. Noi siamo stati carenti in quello, abbiamo comunque concluso con giocatori piccoli in attacco tranne Colombo, che però era in mezzo a tre difensori. Abbiamo provato a modificare quest’aspetto, non ci siamo riusciti ma possiamo prendere spunto. Ad esempio siamo sempre rimasti in gara, cercavamo lo spunto per pareggiarla”.

Vi sentite in una sorta di limbo di classifica?

“Ci vuole equilibrio nel calcio e spesso non c’è. Le ultime due partite abbiamo perso con Milan e Fiorentina, squadre forti e non alla nostra portata. Avevano in panchina gente importante, che costa molti soldi. Quando fai certe sostituzioni alzi anche il livello, dobbiamo essere equilibrati senza fare drammi. Abbiamo perso solo con le grandi, con chi è a portata abbiamo fatto sempre punti. Chiaro che i ragazzi sono dispiaciuti ma il calcio è anche questo. Bisogna accettare sempre i verdetti”.

Con le big, semmai, siete un po’ inoffensivi.

“Questo è un dato che ci deve far riflettere, sicuramente davanti qualcosa manca. Le assenze di Papu Gomez e Caprari pesano tanto, Colombo in settimana ha avuto fastidi e Colpani si sta riprendendo da un momento di flessione. Sappiamo che dobbiamo fare di più davanti e possiamo, ci manca anche qualche gol dei quinti. Però dobbiamo sempre guardare il lato positivo, abbiamo un’ottima posizione di classifica e sapevamo che questo campionato sarebbe stato anche più difficile, perché le avversarie ci sfidano differentemente e quello fa tanto”.

