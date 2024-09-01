Palladino: "Serve sfruttare spirito e l'entusiasmo. Gosens è abituato a questo sistema, Cataldi lo conosco"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro il Monza: "Emozione indescrivibile perché affronto i ragazzi che ho allenato...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro il Monza: "Emozione indescrivibile perché affronto i ragazzi che ho allenato per due anni e una società che ha creduto in me. Abbiamo avuto poche ore per prepararla ma adesso dobbiamo fare una buona prestazione per battere il Monza. Noi dobbiamo avere pazienza per trovare l’identità perché sono arrivati molti giocatori nuovi e dipende da me trovarla. Gosens e Cataldi dal primo? Serve sfruttare lo spirito e l’entusiasmo, sono arrivati pronti. Gosens è abituato a questo sistema e Cataldi lo conosco. È fondamentale adesso che chi giochi dal primo dia tutto e chi subentri incida”.

RANIERI AL POSTO DI PONGRACIC

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