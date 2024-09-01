Problemi per Pongracic nel riscaldamento: al suo posto ci sarà Ranieri al centro della difesa
Problemi per Marin Pongracic durante il riscaldamento. Il difensore croato era stato scelto da Raffaele Palladino per iniziare dal 1' la sfida contro il Monza, ma nel pre-partita ha accusato un proble...
A cura di Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 17:50
Problemi per Marin Pongracic durante il riscaldamento. Il difensore croato era stato scelto da Raffaele Palladino per iniziare dal 1' la sfida contro il Monza, ma nel pre-partita ha accusato un problema. Dunque, il cambio: al suo posto ci sarà Luca Ranieri al centro della difesa viola.