Problemi per Pongracic nel riscaldamento: al suo posto ci sarà Ranieri al centro della difesa

Problemi per Marin Pongracic durante il riscaldamento. Il difensore croato era stato scelto da Raffaele Palladino per iniziare dal 1' la sfida contro il Monza, ma nel pre-partita ha accusato un proble...

Problemi per Marin Pongracic durante il riscaldamento. Il difensore croato era stato scelto da Raffaele Palladino per iniziare dal 1' la sfida contro il Monza, ma nel pre-partita ha accusato un problema. Dunque, il cambio: al suo posto ci sarà Luca Ranieri al centro della difesa viola.