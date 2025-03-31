Palladino scrive: "Stupendo festeggiare le 100 panchine cosi. Grazie Firenze, grazie Fiorentina"
Raffaele Palladino ha festeggiato nella sfida tra Fiorentina e Atalanta le 100 panchine in serie A, queste le sue parole che sono state scritte su Instagram:"È stupendo festeggiare un traguardo così i...
Raffaele Palladino ha festeggiato nella sfida tra Fiorentina e Atalanta le 100 panchine in serie A, queste le sue parole che sono state scritte su Instagram:
"È stupendo festeggiare un traguardo così importante per la mia carriera in questo modo. Onorato di aver raggiunto le 100 panchine in Serie A. Grazie Firenze, grazie Fiorentina, grazie ai miei ragazzi per tutto quello che mi state dando in campo. Continuiamo insieme su questa strada. Un ringraziamento va anche al Monza per le 73 partite vissute insieme. Un pensiero speciale a mia mamma che è sempre con me; in questo momento sarebbe orgogliosa"