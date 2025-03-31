Palladino scrive: "Stupendo festeggiare le 100 panchine cosi. Grazie Firenze, grazie Fiorentina"

Raffaele Palladino ha festeggiato nella sfida tra Fiorentina e Atalanta le 100 panchine in serie A, queste le sue parole che sono state scritte su Instagram:"È stupendo festeggiare un traguardo così i...

A cura di Redazione Labaroviola 31 marzo 2025 18:55

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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