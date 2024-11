Palladino ritrova tutti per Como, domani Dodò atteso in gruppo. Gud non dovrebbe esserci 

Nel giovedì d’allenamento al Viola Park gruppo (quasi) al completo. All’appello di Palladino manca solo Dodo, con il terzino che, in panchina per 90′ nel pareggio del suo Brasile contro l’Uruguay nella notte di martedì, volerà verso Firenze nelle prossime ore e da domani sarà a disposizione. Ieri è rientrato alla base Michael Kayode (impegnato in Under 21, titolare con la Francia e in panchina martedì contro l’Ucraina); rientro anche per Robin Gosens, 45′ in nazionale tedesca nel pareggio in Ungheria.

In queste ore si sta valutando anche la situazione di Albert Gudmundsson: fuori dal 20 ottobre per una lesione infortunio al bicipite femorale della coscia destra, in questi giorni lislandese ha ricominciato a correre e l’obiettivo è recuperarlo per la gara del primo dicembre contro l’Inter. Gud dovrebbe quindi saltare la trasferta di Como, a cui parteciperanno 700 tifosi viola (il numero massimo consentito per il settore ospiti del Sinigaglia). Lo scrive il Corriere dello Sport.