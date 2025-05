Palladino: “Rinnovo attestato di stima, sono orgoglioso. Out Cataldi, Dodo ha grande voglia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato in vista della sfida di ritorno contro il Betis, partendo dal rinnovo arrivato nell’ultima ora: “Sono felice per questo. Pochi minuti fa ho sentito il presidente telefonicamente. Mi ha comunicato il rinnovo del contratto e sono molto felice. Ringrazio lui, la sua famiglia, tutta la società, il direttore Ferrari, Goretti e Pradè. Questo è un attestato di stima, sono orgoglioso. Siamo davvero molto felici. Adesso tocca a noi dare il massimo per questa società che crede molto a noi. Il momento è delicato, questo rinnovo arriva prima di una semifinale importante. Questo è un bel segnale ed è una bella notizia. Siamo ambiziosi, proveremo a regalare questa finale ai nostri tifosi”.

Sul Betis: “Loro sono una squadra forte, ma l’abbiamo affrontata nel loro stadio con grande personalità. Domani dovremo fare altrettanto. Non dovremo avere l’ansia di sbloccarla subito. Noi daremo tutto per cercare di arrivare in finale. Ci aspettiamo poi una grande mano della nostra gente”.

Sull’atteggiamento che dovrà avere la Fiorentina: “Voglio fare i complimenti all’Inter. Ieri mi sono emozionato a vedere una partita che resterà nel cuore di tutti gli italiani. Domani dobbiamo mettere in campo la stessa voglia”.

Infine, su Dodo e Cataldi: “Dodo si è allenato con la squadra, ha grande voglia. Cataldi sarà il nostro primo grande tifoso domani, dispiace averlo perso adesso in un momento così importante”.