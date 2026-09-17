Palladino: “Ringrazio la società per la fiducia che mi hanno dato. Voglio subito portare il mio entusiasmo”

Palladino si presenta in conferenza stampa

Oggi si è presentato il nuovo allenatore del Bologna, Palladino e ha parlato così in conferenza stampa: “Volevo ringraziare la società perché in questi giorni mi hanno dato grandissima fiducia e non mi hanno prospettato una panchina, bensi un progetto e sono venuto qui per questo. Ho avuto sensazioni bellissime e positive. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo che si è perso ma sono felice, carico e determinato per intraprendere questo percorso. Ringrazio anche i tifosi per il calore con il quale mi hanno accolto. Sono venuto a vedere Bologna-Lazio. Quel weekend ho guardato tre partite diverse per studiare i nuovi allenatori. Ero curioso di Tedesco così come di Gattuso. Sono entrato da due giorni ma mi interessa stare il più possibile con la squadra. Oggi abbiamo fatto una doppia seduta perché devo capire le loro sensazioni, le loro emozioni e conoscerli il più possibile. Ogni minuto è importantissimo per cercare di ottenere il massimo già sabato. In questo momento dobbiamo cercare di dare qualcosa ai tifosi e alla società. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo che il Bologna ha sempre avuto e sono sicuro che lo ritroveremo. Voglio far sentire la mia energia ed il mio entusiasmo e portare le mie idee chiare. Non ho la bacchetta magica in soli tre giorni ma sono certo che ai ragazzi serva una scintilla prima ancora mentale che fisica. Serve un click immediato per preparare la partita di sabato che è fondamentale, poi avremo più tempo per lavorare".