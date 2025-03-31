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Palladino raggiunge le 100 panchine in Serie A, è il primo nato dal 1983 in avanti a riuscirci

La Fiorentina ieri ha battuto l'Atalanta al Franchi per 1-0 grazie ad una rete di Kean e si è rilanciata ancora una volta nella volata che può valere un posto in Europa. Nell'occasione Mister Palladin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2025 11:24
Palladino raggiunge le 100 panchine in Serie A, è il primo nato dal 1983 in avanti a riuscirci -
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La Fiorentina ieri ha battuto l'Atalanta al Franchi per 1-0 grazie ad una rete di Kean e si è rilanciata ancora una volta nella volata che può valere un posto in Europa. Nell'occasione Mister Palladino ha toccato le 100 panchine in Serie A, traguardo che che rende bene l'idea di quanto il mister Viola sia arrivato sulla panchina della Fiorentina con pochissima esperienza alle spalle.

Palladino inoltre è primo allenatore nato dal 1983 in avanti a toccare le 100 panchine in Serie A, un buon risultato per quello che è l'allenatore più giovane di tutta la Serie A

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