Palladino raggiunge le 100 panchine in Serie A, è il primo nato dal 1983 in avanti a riuscirci

La Fiorentina ieri ha battuto l'Atalanta al Franchi per 1-0 grazie ad una rete di Kean e si è rilanciata ancora una volta nella volata che può valere un posto in Europa. Nell'occasione Mister Palladin...

A cura di Redazione Labaroviola 31 marzo 2025 11:24

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