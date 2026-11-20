Palladino 'punisce' Heggem non convocandolo per l'Udinese: "Frasi enfatizzate, ma ha esagerato con le parole"

L'ex tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ora in forza al Bologna, non l'ha presa bene nel confronto con il difensore norvegese Torbjørn Heggem. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha ammesso di essere amareggiato dalle parole

L'ex tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ora in forza al Bologna, non l'ha presa bene nel confronto con il difensore norvegese Torbjørn Heggem. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha ammesso di essere amareggiato dalle parole del difensore rossoblù, che qualche giorno fa aveva detto in un'intervista: "Non può andare avanti così, non posso restare sempre in panchina, sono nel pieno della mia carriera e non posso non giocare mai. A gennaio? L’idea di un trasferimento verrà presa in considerazione".

Dopo questa affermazione, il tecnico felsineo ha voluto parlare con il centrale norvegese, con un diretto faccia a faccia; queste le sue parole: "Se ho parlato con Heggem? Sì, certo, abbiamo avuto un colloquio. Devo dire che alcune sue frasi sono state enfatizzate, ma anche lui ha esagerato. Per questo, per l’Udinese non lo convocherò. Mi pare corretto ricordare - dice il tecnico del Bologna - che nelle mie prime due partite lui ha sempre giocato. Heggem è un giocatore importante per noi, ripeto che le parole utilizzate magari hanno avuto una trascrizione un pò enfatizzata, ma anche lui ha esagerato con le parole. Per questo non verrà convocato”. L’ipotesi di cessione, a questo punto, si spalanca.