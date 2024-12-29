Palladino: "Preferisco che il mercato venga fatto poco e bene, la società sa cosa fare"

Il tecnico campano ha commentato il pareggio viola a Torino contro la Juventus di Motta

Subito dopo la fine del match tra Juventus e Fiorentina allo Stadium, il tecnico viola Palladino ha commentato la prestazione dei suoi: "Questo è un punto che ci carica perché lo abbiamo fatto con una grande prestazione contro una grande squadra e ora affrontiamo il Napoli con entusiasmo."

Sul 2025: "Spero di continuare così perché stiamo facendo un ottimo campionato, però per continuare così, bisogna lavorare duro."

Sul mercato: "Preferisco che venga fatto poco e bene, non sarà semplice migliorare la nostra squadra. Mentre chi ha bisogno di giocare, è giusto che vada. La società è attiva e sa cosa fare".

Su Colpani: "Sapete quanto lo stimi, per ora gli manca l'ultima giocata ma ho grande fiducia nei suoi mezzi e lo aspetto perché so quanto vale, ma ora lo devo aiutare."

Su Parisi: "Ha giocato molto bene, Gosens ha avuto la febbre e per questo ha giocato Fabiano. Ha caratteristiche che si sposavano bene con Conceição e per questo l'ho scelto."

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