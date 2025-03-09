Palladino: "Ottima partita, la squadra mi è piaciuta moltissimo, ho visto una grande qualità di gioco"

Raffaele Palladino ha commentato cosi la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, le considerazioni dell'allenatore viola

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli, queste le parole del tecnico viola:

"Abbiamo affrontato un Napoli molto forte, una squadra costruita per vincere lo scudetto, siamo venuti qui con grande coraggio e personalità, abbiamo fatto un'ottima partita, mi è piaciuta moltissimo la squadra. Abbiamo avuto una grande qualità di gioco, ho fatto i complimenti ai ragazzi perchè noi siamo questi, ho bisogno di lavorare ancora con la squadra perchè stiamo crescendo. Giovedi abbiamo una finale. Fagioli sta crescendo di settimana in settimana e di giorno in giorno, è un campione, ci sta facendo alzare il livello della squadra, nel secondo tempo siamo andati ancora più forti, ho messo dentro Beltran per andare uomo a uomo contro il Napoli a tutto campo. Non posso recriminare nulla ai ragazzi, sono positivo.

Gudmundsson ci è mancato tanto in questa stagione, ci dà tanto, oggi ha fatto una grande partita, siamo felici di ritrovarlo. Dobbiamo ancora ritrovare Folorunsho, Adli e Colpani. Vogliamo chiudere in crescendo in questo campionato. Oggi Lukaku era in grande forma ma Pablo Mari lo ha tenuto bene, era un rischio calcolato. Ranieri e Comuzzo sono usciti per scelta mia, non hanno avuto nessun infortunio, ho voluto far rifiatare sia Ranieri che ha giocato tanto e sia Comuzzo che aveva dei crampi"