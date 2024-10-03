Palladino obbligato a tornare alla difesa a tre oggi. Ma quella a quattro ha portato solidità

Palladino affronta nuovamente il cambio di modulo e degli interpreti

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, affronta il cambio di modulo e degli interpreti in vista della partita, ma evita di soffermarsi troppo su questo, esprimendo fiducia nel gruppo. Nonostante manchino alcuni punti in campionato, Palladino ritiene che la squadra abbia risposto bene, soprattutto nella partita contro l'Empoli, dove non ha corso grandi rischi. Per quanto riguarda Moreno, il tecnico conferma che il difensore ha superato i problemi fisici e si è integrato nei meccanismi della squadra.

Palladino difende anche Kouame, le cui recenti dichiarazioni sono state interpretate come segno di tensioni nello spogliatoio. Secondo l'allenatore, le parole di Kouame sono state strumentalizzate, sottolineando invece come il gruppo sia unito e desideroso di fare il meglio per la squadra. L'allenatore annuncia poi che Sottil sarà titolare insieme a Ikoné a sostegno di Beltran, con Kayode in difesa e Parisi sulla corsia mancina, ribadendo che tutti i giocatori della Fiorentina sono considerati titolari e ci si aspetta da loro una prestazione importante. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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