Palladino: "Non era facile rimontare due volte la Juventus. Siamo stanchi, ci alleniamo poco"

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:"Sono molto soddisfatto della prestazione e del risultato positivo, non era...

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Sono molto soddisfatto della prestazione e del risultato positivo, non era facile, affrontavamo una grande squadra, potevamo mollare dopo essere andati sotto, non dobbiamo farci condizionare dalle sconfitte, siamo stati coraggiosi, siamo stati premiati, la dedichiamo ai nostri tifosi che non erano allo stadio, a quelli che non sono venuti e poi anche una dedica a Bove, che oggi era con noi.

Kean sta facendo un grande lavoro per la squadra, non solo a livello realizzativo ma anche in fase di non possesso, lo abbiamo voluto e gli abbiamo dato tanti fiducia e tanto amore. Son due anni che lo chiamavo, sono stato molto persuasivo, bravura anche della società che ha creduto in lui, sono contento sia di lui che di tutta la squadra, stiamo facendo un bel percorso insieme.

Noi ci stiamo allenando pochissimo, è da 2 mesi che non riusciamo a fare una settimana tipo, è fisiologico perdere qualcosa, abbiamo fatto degli errori sui due gol, siamo arrivati in ritardo soprattutto nel primo, il secondo è stato più casuale. Bravi a riprenderla due volte, grande spirito di squadra

Amo tutti i miei calciatori, sono i primi che aiutano la squadra, questa unione non dobbiamo mai perderla, il calcio è fatto di schemi ma anche di unione e alchimia, sono fiero dei miei giocatori perchè stanno dando tutto"

LE PAROLE DI SOTTIL A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/sottil-esulta-non-meritavamo-di-perdere-il-gol-e-arrivato-nel-finale-ed-e-ancora-piu-bello/282614/