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Sottil esulta: "Non meritavamo di perdere, il gol è arrivato nel finale ed è ancora più bello"

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus finita 2-2.Chi hai salutato?"Un po' di miei familiari, una gioia in più che c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2024 20:24
Sottil esulta: "Non meritavamo di perdere, il gol è arrivato nel finale ed è ancora più bello" -
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L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus finita 2-2.

Chi hai salutato?
"Un po' di miei familiari, una gioia in più che ci sono loro. L'importante è il risultato, felici che sia arrivato".

Tanta soddisfazione da questo gol?
"Purtroppo ho avuto infortuni, ma fa parte del mestiere. Oggi non meritavamo di perdere, il gol è arrivato nel finale ed è ancora più bello. Ora ricarichiamo le batterie per la prossima".

Il tuo più importante?
"Forse uno dei più importanti".

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO LA JUVENTUS

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