Sottil esulta: "Non meritavamo di perdere, il gol è arrivato nel finale ed è ancora più bello"

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus finita 2-2.Chi hai salutato?"Un po' di miei familiari, una gioia in più che c...

L'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Juventus finita 2-2.

Chi hai salutato?

"Un po' di miei familiari, una gioia in più che ci sono loro. L'importante è il risultato, felici che sia arrivato".

Tanta soddisfazione da questo gol?

"Purtroppo ho avuto infortuni, ma fa parte del mestiere. Oggi non meritavamo di perdere, il gol è arrivato nel finale ed è ancora più bello. Ora ricarichiamo le batterie per la prossima".

Il tuo più importante?

"Forse uno dei più importanti".

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO LA JUVENTUS

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