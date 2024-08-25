Palladino non convoca Ikoné per il Venezia: affaticamento muscolare per l'ala francese

Jonathan Ikoné non prenderà parte a Fiorentina-Venezia, in programma oggi alle 18:30 allo stadio Artemio Franchi. Insieme alla lista dei convocati di Raffaele Palladino, rende noto che il motivo del...

Jonathan Ikoné non prenderà parte a Fiorentina-Venezia, in programma oggi alle 18:30 allo stadio Artemio Franchi. Insieme alla lista dei convocati di Raffaele Palladino, rende noto che il motivo dell'assenza dell'ala francese è un affaticamento muscolare, forse rimediato nella sfida di Conference League contro la Puskas Akademia. Oltre Ikoné, non prenderanno parte alla sfida del Franchi Albert Gudmundsson, ancora alle prese con le noie muscolari avute prima del trasferimento a Firenze, e Oliver Christensen.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL VENEZIA: ASSENTI IKONÉ E CHRISTENSEN. ANCORA OUT GUDMUNDSSON

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