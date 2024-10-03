Palladino: "Meritiamo una vittoria. Biraghi disponibile a giocare centrale, Beltran ideale dietro la punta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro i The New Saints, valida per la prima gara della Conference League: "Qu...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro i The New Saints, valida per la prima gara della Conference League: "Questi sono ragazzi molto intelligenti, possiamo giocare sia a tre che a quattro. Oggi giocheremo con il 4-2-3-1. Esordirà Moreno in difesa, con Biraghi adattato, con cui ho parlato in settimana. Lui è un ragazzo molto serio e mi ha dato piena disponibilità. Come si va avanti in questo momento? Con il duro lavoro. Alla squadra ho detto che questa sera merita una vittoria. Vogliamo fare una grande prova con determinazione. Beltran? Sta lavorando alla grande in queste settimane. Sotto punta è il suo ruolo ideale. Oggi l'ho messo proprio lì, dove secondo me rende di più. Mi auguro che questa sera faccia una grande partita, ma sono sicuro che farà di tutto per fare del suo meglio".

FORMAZIONE FIORENTINA: RICHARDSON IN PANCA, MANDRAGORA IN CAMPO. BIRAGHI CENTRALE

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