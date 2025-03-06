Palladino: "Lo ribadisco, Terracciano è un ottimo portiere. Zaniolo ha già giocato tanto fino ad ora"

Raffaele Palladino ha parlato cosi dalla sala stampa dello stadio greco rispondendo alle domande dei giornalisti

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dallo stadio greco del Panathinaikos, queste le sue parole:

"Abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo, ma poi c’è stata un’ottima reazione di squadra. Avevamo il controllo della partita, tuttavia non riesco a spiegarmi un altro inizio poco convincente nella ripresa, e dopo il 3-2 ci siamo fatti prendere dal nervosismo. Ho visto una squadra delusa, ma anche molto motivata per il ritorno. Credo che nessuno si sia accontentato, anche se avevamo poche opzioni in difesa: Moreno soffriva di crampi e Pongracic non era disponibile a causa di un fastidio alla coscia. Eravamo un po’ in difficoltà dietro.

Mi dispiace soprattutto per Terracciano, una persona straordinaria e un grande uomo, ribadisco quanto detto ieri, lui è un ottimo portiere. Purtroppo oggi è capitato questo episodio, ma ora dobbiamo concentrarci subito sulla partita contro il Napoli, dimenticando quanto accaduto. Il nostro obiettivo resta passare il turno, e dopo la sfida con il Napoli ci penseremo. Dal punto di vista fisico i dati sono buoni. Credo che il nervosismo sia aumentato a causa di un gioco molto frammentato, ma questo non deve essere una scusa. Dobbiamo alzare la qualità del gioco, specialmente nella loro metà campo. Non penso sia un problema fisico, ma è fondamentale comprendere i momenti della partita. Tutte le squadre giocano e difendono compatte, e noi dobbiamo fare lo stesso.

Perchè Zaniolo non ha giocato dato che è squalificato per Napoli? Niccolò ha sicuramente giocato molto in questo periodo e avevo pensato di inserirlo nel secondo tempo, ma la partita è diventata sporca e ricca di duelli. In campionato sarà squalificato, ma sono certo che quando tornerà dimostrerà il suo valore"