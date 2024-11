Palladino l’allenatore con la media punti più alta nella storia della Fiorentina: superati anche i big

In cima alla lista degli allenatori con la media punti più alta nella recente storia della Fiorentina c’è già lui, Raffaele Palladino. Certo, forse proiettare fin d’ora il tecnico di Mugnano nell’Olimpo dei tecnici che sono passati agli annali viola è un po’ prematuro – visto che siamo ad appena un terzo della stagione e che, probabilmente, l’attuale cammino della squadra potrebbe a lungo andare avere una flessione – eppure è fuori discussione che l’impatto avuto dall’ex Monza nel mondo gigliato sia stato travolgente. E questo sia per ciò che riguarda il contributo di cui hanno potuto beneficiare alcuni singoli (da quando il tecnico lavora al Viola Park sono già quattro i calciatori che sono tornati, o sono stati chiamati per la prima volta, in Nazionale: Kean, Gosens, Comuzzo e Dodo, il suo capolavoro) sia per i risultati raggiunti in appena 17 gare ufficiali.

Con la sua media di 2,06 punti a partita, Palladino ad oggi è il tecnico con il cammino più prolifico nell’era dei tre punti a gara tra gli allenatori che hanno nel curriculum ameno 15 partite sulla panchina viola. I tre mister che, dal post fallimento, hanno sicuramente conseguito i piazzamenti più prestigiosi in campionato e in Europa e hanno lasciato un eccellente ricordo nella piazza (il riferimento va a Prandelli, Montella e Italiano) sono tutti dietro, a inseguire: l’attuale allenatore del Bologna si ferma a 1,67 punti a partita di media (ponderati su 162 match), il ct della Turchia si attesta a 1,66 in 180 gare (viene considerata anche la seconda parentesi in riva all’Arno del 2019) mentre l’uomo di Orzinuovi – il veterano, alla luce delle sue 262 panchine alla Fiorentina – registra un cammino di 1,65 punti a partita, includendo nel dato anche il difficile ritorno a Firenze nel 2020.

Ma la cifra collezionata fin qui da Palladino (ripetiamo, parziale e da rivalutare al termine della stagione) resta di assoluto prestigio se confrontato anche col rendimento di altri suoi colleghi che, dal 1994 a oggi, hanno avuto l’opportunità di allenare in viola: al secondo posto dietro «Raffa», infatti, si posiziona Cavasin (protagonista della cavalcata dalla C2 alla B con 1,76 punti medi in 51 gare), Mondonico (terzo con 1,76 in 34 sfide), Malesani (quarto con 1,73) ma anche mostri sacri come Trapattoni e Ranieri (rispettivamente a 1,63 e 1,62 lunghezze per match, per entrambi almeno in tripla cifra). Palladino, per rimanere lassù in vetta, dovrà mettercela tutta. Lo scrive La Nazione.