Palladino: “Kean tornerà domani sera, da martedi sarà a disposizione. Oggi primo tempo perfetto”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro l’Empoli, queste le sue parole:

“Siamo felici di quello che stiamo facendo in una settimana complicata, ci mancavano 2 giocatori importanti come Kean e Dodò, questo gruppo nei momenti più difficili riesce a compattarsi e dobbiamo continuare cosi per rendere questa stagione fantastica. Nelle partite ci sono momenti in cui ci sono anche gli avversari, abbiamo fatto un primo tempo di grande qualità, abbiamo rischiato zero. Nel secondo tempo abbiamo badato al sodo, abbiamo preso un gol evitabile dall’esterno, non mi piace quando ci abbassiamo ma esistono anche gli avversari. Faccio i complimenti alla squadra, anche a quelli che sono entrati, ringrazio Commisso che è stato con noi e che domani partirà.

Stiamo bene mentalmente e fisicamente, le squadra corrono e vanno forte, noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi. A Mandragora ho detto che è stato un fenomeno anche oggi, si merita questo momento. Per Siviglia non ci ho ancora pensato per la fascia destra, ringrazio Folorunsho per quello che sta facendo, oggi ha fatto una grande partita, Parisi può fare anche quel ruolo, Moreno invece nasce in un altro ruolo. Ho sentito Kean per messaggi, rispettiamo il suo momento, Kean tornerà da domani sera per poi essere a disposizione da martedi, ci parlerò e vediamo qual è la situazione.

Stiamo alla 47esima partita, in questo momento non esiste la stanchezza, esiste la mentalità della squadra, ringrazio lo staff che fa recuperare bene i ragazzi, la squadra sta bene, dobbiamo dosare le energie. Non sono preoccupato per l’aspetto fisico dato che sono tutte partite importanti. Fagioli è stato male per influenza, ha subito un contraccolpo ma credo che lo abbia superato. La squadra adesso capisce i momenti della partita, quando essere più belli lo sanno fare ma anche quando bisogna mettersi sotto la palla e aspettare l’avversario. A me non piace buttare la palla lunga e pedalare ma esistono anche gli avversari.

Adli ha fatto i primi 6 mesi da top, stava in uno stato di forma straordinario, poi ha perso ritmo gara, non ha fatto una partita di grande livello, non guardate solo gol e assist, lui può fare molto di più”