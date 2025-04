Palladino: “Kean è carico, pronto per giocare. Il nostro sogno è andare in finale. Colpani ha sofferto”

Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa di Siviglia alla vigilia di Betis-Fiorentina, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Ho parlato con Moise, sta bene, è sereno e carico. Ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra, è pronto per giocare, devo scegliere se farlo partire dall’inizio o meno. Lui sta bene ed è motivato. Il calendario è molto congestionato, le partite vanno preparate anche in 2 giorni, ci sono tantissime insidie, affrontiamo una squadra molto forte con giocatori che hanno giocato ad alti livelli, amano il palleggio, il possesso palla, dobbiamo fare bene le due fasi, l’abbiamo preparata bene, abbiamo 2 partite a disposizione, il nostro sogno è quello di passare il turno e arrivare in fondo.

La stiamo vivendo con grande leggerezza, dobbiamo andare in campo con serenità, è bello giocarsi una partita in un campo cosi bello e contro un avversario cosi forte, non dobbiamo avere ansia e pressione, ci saranno tanti tifosi e dobbiamo avere la consapevolezza che affrontiamo una squadra forte. Dobbiamo fare una gara perfetta, come abbiamo sempre fatto, non dobbiamo trascurare nessun dettaglio, sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà, sicuramente le avremo anche noi ma è una partita aperta, siamo convinti di poter fare una grande prestazione.

Siamo felici di riavere Colpani, lui ha sofferto molto a stare fuori, adesso deve recuperare condizione. Andrea è un duttile, conosce bene questo modulo, ha giocato in varie zone del campo e si metterà a disposizione del gruppo. Pellegrini è un grandissimo allenatore e i grandissimi allenatori si studiano sempre, si cerca di imparare sempre da tutti, ha allenato City e Real Madrid, sarà bello affrontarlo domani, le sue squadre giocano benissimo ma noi li abbiamo studiati e vogliamo metterli in difficoltà. Il Betis ha valori assoluti, domani si affrontano due squadre che hanno voglia di andare in finale, loro hanno dei giocatori con grandi qualità tecniche ed esperienza ma a noi questo deve darci fiducia e consapevolezza. In serie A non esistono partite semplici, la squadra ha fatto il salto di qualità contro le piccole, sono felice e dobbiamo continuare cosi”