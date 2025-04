Palladino: “Influenza per Fagioli, non si è allenato. Dispiace per le assenze, faremo prestazione per loro”

Palladino, ha così parlato prima della sfida contro l’Empoli : “Nello spogliatoio prima della gara ci siamo detti che siamo partiti dall’8 luglio ed è stata una stagione bella e avvincente, con tante partite e difficoltà ma a un mese dalla fine i ragazzi si sono guadagnati la possibilità di giocare per un posto in Europa e la semifinale di Conference. Merito a loro, ora per noi sono tutte finali”. Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina , Raffaeleha così parlato prima della sfida contro l’Empoli



Poi ha proseguito sulle assenze: “Dispiace per le assenze. Non sono per infortuni veri e propri: Kean ha una questione familiare, Dodo ha avuto un qualcosa di non preventivatile. Vogliamo fare la prestazione anche per loro, sono sicuro che chi giocherà farà una grande prestazione. Siamo tranquilli”.

Sulla partita: “E’ sempre un derby e sappiamo che sono partite speciali. Sappiamo che ci sarà intensità, duelli, seconde palle e sfide uomo a uomo. Sia noi che loro vogliamo fare punti, i dettagli e gli episodi faranno la differenza. Cerchiamo di portarli dalla nostra parte”.