Palladino il trasformista. La Nazione si interroga: “Esperimento a termine o soluzione definitiva?”
Palladino a livello di modulo sta facendo diversi esperimenti
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2024 08:42
Raffaele Palladino, definito "Il Trasformista" dal quotidiano che analizza tutti gli esperimenti portati avanti dal tecnico della Fiorentina. Il quotidiano lo definisce anche "mago" perché a fine primo tempo della partita contro la Lazio ha cambiato tutto, accantonando la difesa a tre per dare forma a una linea a quattro: esperimento a termine o soluzione definitiva? La risposta sta nel mezzo: nessun passo indietro dal 3-5-1-1 ma un'alternativa da utilizzare in determinate situazioni. Lo scrive La Nazione.
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