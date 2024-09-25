Palladino il trasformista. La Nazione si interroga: “Esperimento a termine o soluzione definitiva?”

Palladino a livello di modulo sta facendo diversi esperimenti

Raffaele Palladino, definito "Il Trasformista" dal quotidiano che analizza tutti gli esperimenti portati avanti dal tecnico della Fiorentina. Il quotidiano lo definisce anche "mago" perché a fine primo tempo della partita contro la Lazio ha cambiato tutto, accantonando la difesa a tre per dare forma a una linea a quattro: esperimento a termine o soluzione definitiva? La risposta sta nel mezzo: nessun passo indietro dal 3-5-1-1 ma un'alternativa da utilizzare in determinate situazioni. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/in-coppa-italia-lempoli-vince-a-torino-agli-ottavi-di-finale-sara-scontro-con-la-fiorentina-a-firenze/269518/