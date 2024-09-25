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Palladino il trasformista. La Nazione si interroga: “Esperimento a termine o soluzione definitiva?”

Palladino a livello di modulo sta facendo diversi esperimenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2024 08:42
Palladino il trasformista. La Nazione si interroga: “Esperimento a termine o soluzione definitiva?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino, definito "Il Trasformista" dal quotidiano che analizza tutti gli esperimenti portati avanti dal tecnico della Fiorentina. Il quotidiano lo definisce anche "mago" perché a fine primo tempo della partita contro la Lazio ha cambiato tutto, accantonando la difesa a tre per dare forma a una linea a quattro: esperimento a termine o soluzione definitiva? La risposta sta nel mezzo: nessun passo indietro dal 3-5-1-1 ma un'alternativa da utilizzare in determinate situazioni. Lo scrive La Nazione. 

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