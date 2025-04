Palladino: “Gosens recuperato. Gudmundsson sempre sostituito? Sono l’allenatore e devo fare delle scelte”

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“La squadra sta bene, ha lavorato con concentrazione, stanno tutti bene tranne Colpani che sta recuperando, probabilmente la settimana prossima si aggregherà alla squadra. Gosens sta bene, ha recuperato, è convocato. Anche Parisi sta bene dopo il fastidio alla caviglia. Stiamo pensando partita dopo partita e vogliamo essere competitivi, non trascurare nessuna competizione. In campionato ce la vogliamo giocare fino alla fine, siamo ambiziosi. Stesso vale per il campionato, non è semplice per domani, vogliamo passare il turno.

Tutte le partite ci lasciano delle indicazioni, siamo concentrati sulla partita di Conference di domani, abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto all’andata, dobbiamo andare in campo avvelenati, ormai sono tutte finali. La partita di domenica ci fa crescere, volevamo i 3 punti, ma ci sono anche gli avversari, abbiamo avuto occasioni a testa, sia da una parte che dall’altra. Le critiche vanno bene ma nelle ultime 6 partite abbiamo fatto 4 vittorie e 2 pareggi.

Le squadre che si difendono basse, con blocchi bassi, c’è da scardinare la difesa, non è semplice giocare nella metà campo avversaria: serve pazienza, velocità, stare attenti alle transizioni della squadra avversaria, il Parma ci ha aspettato, non è facile. Sono contento del reparto offensivo, domani vediamo chi gioca tra Gudmundsson e Beltran. Ieri siamo andati a cena con la società e il presidente, stare con Commisso è piacevole, lui mi vuole bene, vuole bene alla Fiorentina, lo ringrazio per il supporto che mi ha sempre dato. Le sue parole sono uno stimolo per me.

Pongracic non stava bene e l’ho visto affaticato, per questo l’ho tirato fuori negli ultimi minuti contro il Parma. Volevamo mettere Zaniolo ma ci siamo giocati in altro modo l’ultimo slot di sostituzioni. Ho ascoltato le parole dell’allenatore avversario del Celje dopo la partita, le chiacchiere le lasciamo agli altri, noi facciamo i fatti, spero che siano uno stimolo. Ho parlato tanto con Fagioli, lui sta bene, lui ha detto quello che doveva dire, è stato onesto e sincero. Io non aggiungo altro, io dico solo che ai miei calciatori darò sempre sostegno e amore e l’ho difenderò sempre.

Gudmundsson sempre sostituito? Io sono l’allenatore e sono pagato per fare delle scelte, con i 5 cambi abbiamo la possibilità di cambiare mezza squadra e dare freschezza. Noi abbiamo 5 difensori e con le tante partite devo dare anche minutaggio agli altri, devo gestire le forze. Gudmundsson sta facendo un ottimo campionato, come score ha 8 gol e 1 assist, è importante per noi, io faccio le scelte in base a quello che vedo al momento.

Il Celje è stato sottovalutato da tanti, noi l’abbiamo presa con il piglio giusto, dobbiamo essere avvelenati. Zaniolo non è stato favorito dal cambio di sistema di gioco, lui però è concentrato e determinato, il ruolo in cui sta giocando non è propriamente il suo ruolo ma in questo finale di stagione può essere utile e sicuramente ci sarà occasione per lui”