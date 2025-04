Palladino: “Gioca De Gea, Gosens sta meglio. Non sento la pressione di dover vincere la Conference”

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della sfida contro il Celje, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina

“Gosens sta meglio, sta recuperando, nei prossimi giorni valuteremo il suo rientro ma in quel ruolo abbiamo anche Folorunsho e Parisi, per il primo è un adattamento ma lui può farlo il quinto, ha gamba, inserimento e strappo. Può adattarsi tranquillamente. Questo percorso in Conference ci ha insegnato che le squadra contro di noi hanno sempre giocato alla morte, per questo non dobbiamo giocare con una mentalità sbagliata, è una gara difficile e non dobbiamo sottovalutare nulla perchè vogliamo passare il turno. Nelle ultime 9 in casa il Celje non ha mai perso, loro sono campioni in carica, sono primi in classifica, loro hanno dei valori. Non dobbiamo chiuderla subito, è una partita che si gioca tra andata e ritorno. Il nostro obiettivo è passare il turno, non chiuderla subito già domani.

Dodò e Kean sono quelli che hanno giocato di più, ci ho riflettuto tanto, ho considerato tutto questo, deciderò domani chi scenderà in campo ma chiunque giocherà darà il massimo. Il Celje ha delle qualità importanti, sanno fare un bel possesso, tutto il paese ci sta aspettando e noi daremo battaglia mettendo in campo una mentalità feroce. In porta giocherà De Gea ma non escludo che nelle prossime partite possa giocare Terracciano, deciderò di partita in partita. La Conference è molto importante e può dare valore al nostro percorso.

Vogliamo arrivare in semifinale, ci saranno delle insidie, dobbiamo avere la massima concentrazione e pensare a noi stessi. Non ho nessuna pressione sulla vittoria di questa competizione, dobbiamo ragionare partita dopo partita, pensiamo a domani e basta. Commisso è un grande anche perchè sta sempre con noi, crea un clima famigliare con sua moglie, ha sempre belle parole per noi, lui è davvero una bella persona. Zaniolo si sta allenando benissimo, da grande professionista, ha trovato continuità di lavoro e quando avrà l’occasione la sfrutterà al massimo.

Questo sistema di gioca fa esaltare le qualità di tutto, Adli può giocare sia da play che da mezz’ala. Anche li può far bene, la continuità di gioco gli serve, il suo infortunio di 40 giorno gli ha fatto perdere qualcosina. Tornare con i compagni gli ha fatto bene, adesso sta bene e sono sicuro che quando tornerà in campo dimostrerà a tutti il suo valore perchè ha fatto un grandissimo girone di andata”